«Кто идет на работу, тот мы»: Ольга Орлова и Влад Кадони воссоединились на съемочной площадке нового «Дома-2»

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова и Влад Кадони, которые не раз признавались в дружеской симпатии друг к другу, вновь вместе. Звезды будут вести новый «Дом-2», который будет показывать в своих эфирах телеканал «Ю».

Ольга Орлова и Влад Кадони уже прибыли на «Поляну», где разворачиваются основные события реалити-шоу и где находится знаменитое Лобное, на котором обсуждается происходящее на проекте.

Ольга Орлова поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлела, как она и Влад Кадони прогуливаются по съемочной площадке.

«Ну что? Кто идет на работу, тот мы, — говорит телеведущая в кадре. — Сегодня мой первый рабочий день, светит солнце, плюс 20 градусов по такому случаю. И совсем скоро мы увидимся с вами».

Звезды напомнили поклонникам проекта, что реалити-шоу «Дом-2» новая любовь нужно смотреть с 19 апреля на телеканале «Ю».

Накануне на съемочной площадке побывала Ксения Бородина, которая тоже поделилась видео с «Поляны». А еще одна звездная ведущая проекта Ольга Бузова сообщила, что она вести «Дом-2» больше не будет.

Смотрите также