Финансы в этой истории не фигурировали: Бузова не будет ведущей «Дома-2» на телеканале «Ю»

Телеведущая Ольга Бузова не будет вести проект «Дом-2» на канале «Ю». Об этом сообщил источник, пожелавший, правда, не называть своего имени. По его словам, певица и телеведущая — прямая ассоциация с «Домом-2» на канале ТНТ. Именно здесь из нее сделали суперзвезду.

«Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС — но вести «Дом-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация». Источник

В то же время источник опроверг данные, что Бузовой заплатили порядка 30 миллионов рублей, чтобы она не меняла канал. Он заверил, что о финансах в этой истории речи не шло. При этом известно, что в самое ближайшее время для Ольги Бузовой на канале ТНТ сделают еще одну программу. О чем она будет — пока не ясно, сообщает «СтарХит».

Напомним, что с конца прошлого года шоу «Дом-2» не выходит на телевидении. Канал ТНТ отказался от показа проекта. Поговаривают, что из-за низких рейтингов. С 19 апреля скандальная телестройка будет транслироваться в эфире канала «Ю».

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