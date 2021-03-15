Объявлены номинанты на «Оскар» 2021 года: фильм Андрея Кончаловского не прошел

15 марта стало известно, какие картины номинированы на главную кинопремию мира «Оскар» в 2021 году. На самую желанную статуэтку «Лучший фильм» претендуют «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

За звание лучшего актера поборются Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман посмертно («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк») и Стивен Ян, («Минари»).

Лучшая актриса будет выбрана среди Виолы Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андры Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидей»), Ванессы Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

В список претендентов на титул лучшего режиссера вошли Томас Винтерберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Ли Айзек Чун («Минари»), Хлоя Чжао («Земля кочевников») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

Ну и печальная новость для российского кинематографа: лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутая от нашей страны, не попала в номинанты на премию «Лучший иностранный фильм», хотя и значилась в шорт-листе. В списке оказались фильмы «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Китай), «Коллектив» (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» (Тунис, Франция, Бельгия, Германия, Швеция, Турция) и «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния).

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