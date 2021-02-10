Брэд Питт снимется в новом боевике с Сандрой Буллок и Леди Гагой

57-летний Брэд Питта и 56-летняя Сандра Буллок сыграют в одном фильме. Обе звезды имеют по «Оскару», но еще никогда не пересекались на большом экране. Но в 2021 году они вместе задействованы на съемках боевика.

Как сообщает издание Deadline, компания Sony собирается экранизировать японский бестселлер Maria Beetle автора Котаро Исаки. Фильм будет называться Bullet Train («Скоростной поезд»). По сюжету книги пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде. У каждого из них собственное задание, однако все эти заказы как-то связаны друг с другом.

Питту точно достанется главная роль, а вот кого будет играть Буллок — неизвестно. Вполне может и киллера исполнить. Также в актерском составе значатся 21-летняя Джоуи Кинг, звезда фильма «Пипец» Аарон Тейлор-Джонсон, звезда «Джокера» Зази Битц, Майкл Шеннон, Леди Гага, а также Хироюки Санада, Карен Фукухара и другие голливудские актеры японского происхождения. Съемки начались еще в ноябре 2020 года.

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