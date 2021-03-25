Идеальная гамма: Татьяна Навка в кожаной юбке годе и бархатных сапогах посетила Пушкинский музей

Фигуристка насладилась видеоартом Билла Виолы «Путешествие души». Она призналась, что осталась под впечатлением от выставки. При этом сама девушка продемонстрировала лук в кофейных оттенках.

Татьяна Навка всегда любила не только трудиться, но и наслаждаться жизнью. Она дарит людям ледовые представления, в которых участвует не только сама, но и приглашает именитых коллег. В последние годы выходит с ней на лед и дочка Надежда. Шестилетняя девочка пошла по стопам мамы и строит карьеру фигуристки. За последние недели спортсменка успела совершить несколько поездок, побывать на светских раутах и сняться в документальном фильме.

Поклонники давно восхищаются тем, как одевается Татьяна. 45-летняя фигуристка следит за трендами и часто отдает предпочтение элегантным аутфитам. Несмотря на свою занятость, выходные и свободные вечера она посвящает походам в парки, прогулкам и посещению театров, а также музеев. Так 25 марта Навка поделилась кадрами, сделанными в Пушкинском музее. Она осталась в восторге от выставки, которая там проходит.

При этом сама чемпионка предстала на публике в кожаной юбке годе молочно-кофейного цвета, а также свитере и бархатных сапогах на шпильке. У нее получился уютный весенний образ в кофейных тонах. Массивное колье дополнило ее лук. Татьяна была без макияжа и с распущенными волосами.

«Итак, классика видеоарта Билла Виолы „Путешествие души“ в уже любимом Пушкинском музее. Каждый видит в его творениях что-то свое. Выставка с глубоким смыслом и внутренними переживаниями», — написала звезда.

Она отметила, что осталась под впечатлением. А вот поклонники одарили комплиментами саму спортсменку. «Очень красиво!», «Когда вы успеваете покупать наряды», «Универсальная юбка», «Такая высокая! Это все каблуки», «Вы сама как статуэтка», «Навка является главным экспонатом этой выставки…» — прокомментировали пост подписчики.

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