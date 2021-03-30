«Моя Туктамышева!»: Татьяна Навка запечатлела дочку с серебряной медалью на соревнованиях

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. В ее копилке множество побед. Теперь она выступает на льду только в рамках ледовых мюзиклов. А также спортсменка тренирует юных фигуристов, в том числе и свою шестилетнюю дочку Надежду Пескову. Девочка не только принимает участие в сказочных постановках своей мамы, но и участвует в соревнованиях. Она принесла домой уже ни одну золотую медаль.

Однако Навка признавалась, что ее наследница не всегда завоевывает первые места. Это только подстегивает маленькую Надежду еще больше стараться, чтобы усовершенствовать свои навыки. 30 марта девочка приняла участие в очередных соревнованиях. Она выступила в платье лазурного цвета с леопардовым принтом. На этот раз жюри присудило ей серебро. Татьяна запечатлела дочку на пьедестале с медалью и кубком.

«Моя Туктамышева!» — поддержала малышку мама.

Напомним, что Елизавета Туктамышева недавно приняла участие в чемпионате мира в Стокгольме и завоевала второе место, уступив золото коллеге Анне Щербаковой. Поклонники отмечают, что у маленькой Надежды есть талант, который она унаследовала от мамы. Многие уверены, что в будущем спортсменка может повторить успех своей родительницы. Помимо спорта, дочка Татьяны Навки занимается балетом, а также изучает несколько иностранных языков. При этом девочка успевает и наслаждаться детством. Почти каждые выходные она гуляет или посещает интересные места с мамой.

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