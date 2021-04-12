«Это сколько же надо напеть»: Игорь Крутой показал роскошные интерьеры особняка Филиппа Киркорова

Известный композитор считает, что дом поп-короля создан специально для друзей и заслуживает самой высокой похвалы.

Известный музыкант и продюсер Игорь Крутой в конце минувшей недели стал гостем Филиппа Киркорова, поп-король устраивал очередную шумную вечеринку в своем особняке. На этот раз праздник был посвящен именинам дочери звезды поп-сцены, Аллы-Виктории.

Игорь Крутой был впечатлен размахом и роскошными интерьерами дома Филиппа Киркорова, что запечатлел все на видео и поделился им в Instagram.

«Это сколько же надо напеть!» — говорит за кадром Игорь Крутой, демонстрируя белую гостиную в доме поп-короля.

Композитор признался, что вокалист организовал невероятно теплый прием и создал очень душевную атмосферу в особняке.

«Этот дом, Киркоровское творение, сделан для друзей! Любой присутствующий, окунувшийся или прикоснувшийся к этой удивительной атмосфере, я уверен, захочет петь, играть на рояле, читать стихи, танцевать, шутить, мечтать и просто считать, что в данный момент жизнь прекрасна!» — поделился Игорь Крутой.

Он добавил, что Филипп Киркоров в окружении своих звездных друзей превратился в большого ребенка. Певец находился на седьмом небе от счастья от осознания того, что этот дом дарит радость его близким людям.

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