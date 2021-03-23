Мечтала о таком зяте: Игорь Крутой поделился историей знакомства с мамой своей жены Ольги

Композитор Игорь Крутой в Instagram поздравил свою тещу Нину Николаевну Ретуеву с 85-летием. Как заметил композитор, он не понимает, почему во всех анекдотах тещи выставляются в не самом лучшем виде. По словам Крутого, когда у него только начинались отношения с Ольгой, то теща бросила все свои дела и приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга в Москву.
«Встретившись со мной, не моргая, жестко глядя в мои скромные ясные очи, строго спросила, насколько серьезны мои планы на будущую совместную жизнь с Олей и кому я посвятил песню «Я люблю тебя до слез». Мой ответ, что песня посвящена ее дочери, удовлетворил и успокоил Нину Николаевну и, прощаясь, она сказала: «Я собрала 5000 долларов для себя, но хочу отдать вам с Олей, пусть будет вам на первое время».
По словам Крутого, деньги он не взял по объективным причинам. Позже Нина Николаева рассказала ему историю, что однажды увидела по телевидению, как Крутой в белом пиджаке танцует с певицей Софией Ротару. Уже тогда она подумала, что очень бы хотела себе такого зятя. В итоге ее мечта, как показало время, осуществилась. Этому факту рад и сам композитор, который уважает тещу.
Напомним, что Ольга Крутая — вторая жена композитора. В 2003 году она подарила ему дочь Александру. Также он удочерил дочь супруги от другого брака — Викторию. Ольга Крутая живет большую часть времени в США и занимается бизнесом.