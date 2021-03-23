Мечтала о таком зяте: Игорь Крутой поделился историей знакомства с мамой своей жены Ольги

Композитор Игорь Крутой в Instagram поздравил свою тещу Нину Николаевну Ретуеву с 85-летием. Как заметил композитор, он не понимает, почему во всех анекдотах тещи выставляются в не самом лучшем виде. По словам Крутого, когда у него только начинались отношения с Ольгой, то теща бросила все свои дела и приехала к нему в гости из Санкт-Петербурга в Москву.

«Встретившись со мной, не моргая, жестко глядя в мои скромные ясные очи, строго спросила, насколько серьезны мои планы на будущую совместную жизнь с Олей и кому я посвятил песню «Я люблю тебя до слез». Мой ответ, что песня посвящена ее дочери, удовлетворил и успокоил Нину Николаевну и, прощаясь, она сказала: «Я собрала 5000 долларов для себя, но хочу отдать вам с Олей, пусть будет вам на первое время». Игорь Крутой

По словам Крутого, деньги он не взял по объективным причинам. Позже Нина Николаева рассказала ему историю, что однажды увидела по телевидению, как Крутой в белом пиджаке танцует с певицей Софией Ротару. Уже тогда она подумала, что очень бы хотела себе такого зятя. В итоге ее мечта, как показало время, осуществилась. Этому факту рад и сам композитор, который уважает тещу.

Напомним, что Ольга Крутая — вторая жена композитора. В 2003 году она подарила ему дочь Александру. Также он удочерил дочь супруги от другого брака — Викторию. Ольга Крутая живет большую часть времени в США и занимается бизнесом.

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