«Не дави на меня!»: Киркоров кинулся «душить» Валерию после голосования на шоу «Маска»

Самое рейтинговое шоу телеканала НТВ «Маска» вступило в финальную фазу. Расставаться с участниками жюри и телезрителям все сложнее. Накануне судьи проекта фактически устроили демарш, единогласно высказавшись за разоблачение Белого Орла, которого называл своим фаворитом председатель судейской коллегии Филипп Киркоров. Выбирать нужно было между Неваляшкой и Белым Орлом. Самую странную мотивацию ухода участника озвучила певица Валерия.

«По Неваляшке есть хоть какие-то предположения, а тут я уже всю голову сломала, кто же там под маской Белого Орла, — сказала Валерия. — Мне правда очень хочется это узнать. Я уже вторую программу на этом настаиваю. У меня нет никаких версий, поэтому я бы хотела снять маску с Белого Орла!»

«Нет!» — прокричал Филипп Киркоров и манерно ударил Валерию по руке.

«Не дави на меня!» — ответила она поп-королю.

После Валерии слово взял Александр Ревва.

«Ой, как мне хорошо сейчас, уютно и комфортно. Что бы я ни сказал, все комментарии уйдут в другой Instagram», — сказал член жюри.

В этот момент нервы у Филиппа Киркорова сдали, и он принялся манерно «душить» Валерию за ее выбор.

Собственно, Киркорову ничего не оставалось, как подчиниться мнению большинства и снять маску с Белого Орла. Как оказалось, в ней выступал певец Марк Тишман. Такой версии у жюри не было.

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