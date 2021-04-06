С олигархом?: Муцениеце поделилась горячими кадрами с Мальдив и разожгла в Сети спор

Агата Муцениеце в начале года отдохнула на Мальдивах со своими детьми Мией и Тимофеем. Это был первый визит на острова звезды, о чем она честно сообщила в личном блоге. И вот актриса опять улетела на тот же курорт, правда уже без отпрысков.

Этот факт немало удивил ее почитателей в Сети, которые пристально следят за жизнью артистки. И под жарким фото в купальнике на берегу океана в ее Instagram разгорелись нешуточные споры.

«Что-то с Пашей не летала на Мальдивы, круто жить стала Агатка! Молодец!», «Правильно все делает. Этот Паша всю кровь выпил у нее», «Вы ведь не знаете, кто на самом деде пил кровь, или вы участвовали? И знаете? Раз так пишите», «А с кем? На Мальдивы только тили с детьми, или с мачо», «С олигархом!», «Правильно! Не с Карпович же!» — можно увидеть в комментариях блога экс-жены Павла Прилучного.

Напомним, о том, что пара рассталась стало известно в феврале 2020 года. После этого появились слухи о том, что Павел сошелся с актрисой Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце с загадочным олигархом, который подарил ей Mercedes-Maybach стоимостью в 10 миллионов рублей.

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