За кулисами: стало известно, о чем Александр Васильев секретничал с дочкой покойной Юлии Началовой

Дочь покойной певицы Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина на днях стала гостьей программы Первого канала «Модный приговор». Как выяснилось, перед началом съемок прямо в студии передачи Вере Алдониной удалось пообщаться с историком моды и судьей проекта Александром Васильевым. Мэтр сам подошел к девочке, чтобы поговорить с ней.

Видео их короткой беседы разместила на своей страничке в Instagram бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева, которая дружна с семьей покойной певицы и тоже присутствовала в студии «Модного приговора».

«У меня есть два платья вашей мамы и туфли, — сказал Вере Алдониной Александр Васильев. — Я их выставляю часто. Они очень красивые». «Спасибо», — застенчиво улыбнулась в ответ мэтру Вера.

Напомним, программа «Модный приговор» была посвящена тридцатилетию передачи «Утренняя звезда», которая выходила на ТВ в 90-х годах.

Вера Алдонина исполнила в студии хит своей мамы «Герой не моего роман», вызвав восторг у публики своим вокальным талантом, который унаследовала от родительницы.

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