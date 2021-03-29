«Вы лучшие»: мама покойной Юлии Началовой появилась на «Модном приговоре» вместе с внучкой Верой

В середине марта исполнилось два года, как не стало талантливой певицы Юлии Началовой. Вокалистка скончалась в 2019 году от сепсиса, ей было 38 лет. Внезапная смерть молодой женщины стала страшным ударом для ее родителей, у которых она была единственным ребенком.

Очень тяжело уход дочери переживала Таисия Началова. Но судя по всему, с течением времени, мама Юлии Началовой постепенно научилась жить в страшных, предложенных жизнью обстоятельствах. За последнее время женщина стала чаще появляться на публике. В минувшие выходные Таисия Началова приняла участие в съемках программы Первого канала «Модный приговор», которая скоро выйдет в эфир.

Снимком, на котором Таисия Началова запечатлена в студии передачи, поделилась на своей страничке в Instagram бывшая пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева.

«Вот и закончились наши выходные. Более чем насыщенные. Обо всем буду рассказывать по порядку. А пока — спасибо «Модному приговору» и нашим друзьям в этой программе. Вы лучшие», — написала Анна Исаева.

Стоит отметить, что вместе с бабушкой на передаче побывала и дочка покойной Юлии Началовой Вера Алдонина.

В студии она встретилась с телеведущим Юрием Николаевым, который в 90-е годы вел на ТВ программу «Утренняя звезда», где выступала маленькая Юлия Началова.

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