Ярко и ультрамодно: Михалкова в худи поддержала тренд на салатовый цвет

Эксперт моды, телеведущий Александр Васильев часто помогает телезрительницам разобраться в модных тенденциях. Ранее он рассказал, что кислотный салатовый оттенок в этом сезоне является трендовым. Хоть он и назвал его цветом-однодневкой, то, что это – самый писк, отрицать не стал.

Звездные модницы уже вписали в свой гардероб этот цвет. Например, певица Наташа Королева пошла по наиболее легкому пути и отдала предпочтение аксессуарам салатового цвета. А Клава Кока, напротив, разошлась по полной и нарядилась в total look.

Телеведущая и актриса, экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова тоже не отстает от моды. Девушка пополнила свой гардероб длинным худи, в котором предстала на фото. Причем, надела его звезда в качестве платья, обнажив свои стройные ноги.

«Ну очень красивая…», «Юлечка красавица», «Прелесть!», «Красивое фото», «Юлечка вы как всегда богиня», «Юлечка у тебя просто офигенные ножки Юлечка офигенная девушка и красивая актриса», — пишут поклонники.

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