«Яркие детали придают образу задор»: Наташа Королева дополнила бирюзовый костюм стеганой жилеткой

47-летняя певица Наташа Королева любит блистать не только на сцене, но и в своем микроблоге в Instagram. Звезда часто делится новостями из жизни, закулисными эпизодами, а также своими яркими образами и позитивным настроением.

На этот раз Королева отправилась на прогулку по весеннему парку, выбрав яркий бирюзовый трикотажный костюм. Поверх него она накинула белую стеганую жилетку, кроссовки в тон составили завершенный образ.

Кроме того, украсить себя звезда решила салатовой косой и козырьком. Стилист Элла Маковей похвалила певицу за весенний аутфит.

«Спортивный зимний образ певицы выбран в соответствии с местом съемок: на природе. Ярко-бирюзовый костюм и белый объемный жилет позволяют активно двигаться на свежем воздухе. Козырек от солнца — это альтернатива солнечным очкам, в которых не очень удобно находиться на морозе, ведь стекла постоянно запотевают. Яркие детали придают образу задор и поддерживают бодрое настроение певицы», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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