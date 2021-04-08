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«Яркие детали придают образу задор»: Наташа Королева дополнила бирюзовый костюм стеганой жилеткой

Стилист Элла Маковей отметила, что выбранная цветовая гамма соответствует игривому настроению певицы.

«Яркие детали придают образу задор»: Наташа Королева дополнила бирюзовый костюм стеганой жилеткой
Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star/

47-летняя певица Наташа Королева любит блистать не только на сцене, но и в своем микроблоге в Instagram. Звезда часто делится новостями из жизни, закулисными эпизодами, а также своими яркими образами и позитивным настроением.

На этот раз Королева отправилась на прогулку по весеннему парку, выбрав яркий бирюзовый трикотажный костюм. Поверх него она накинула белую стеганую жилетку, кроссовки в тон составили завершенный образ.

Кроме того, украсить себя звезда решила салатовой косой и козырьком. Стилист Элла Маковей похвалила певицу за весенний аутфит.

«Спортивный зимний образ певицы выбран в соответствии с местом съемок: на природе. Ярко-бирюзовый костюм и белый объемный жилет позволяют активно двигаться на свежем воздухе.

Козырек от солнца — это альтернатива солнечным очкам, в которых не очень удобно находиться на морозе, ведь стекла постоянно запотевают.

Яркие детали придают образу задор и поддерживают бодрое настроение певицы», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер, прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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