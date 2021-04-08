Ужин в ресторане: Водянова с вьющимися локонами и в черном джемпере увиделась с Цыпкиным

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Модель успела стать не только звездой подиумов, но и настоящей бизнесвумен. При этом девушка воспитывает пятерых детей, с которыми живет в просторном особняке. В прошлом году она вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже почти 10 лет, но со свадьбой не спешили. У них очень доверительные отношения, поэтому на днях девушка приехала в Москву с друзьями.

Уже давно Наталья работает над одним проектом, который теперь хочет развивать и в России. На днях она увиделась с Ксенией Собчак, а также успела посетить Большой театр. И лишь ночью она поужинала с друзьями, среди которых был Александр Цыпкин, писатель.

Водянова была облачена в черный джемпер. Тонкая цепочка дополняла элегантный образ. Позже и сам Александр поделился селфи с моделью.

«00:10. Москва. Город, который никогда не спит. Встретились друзья, столько всего обсудить, столько случилось. — Ну что, давай травяной чай закажем?

— Да, давай, травяной чай — это так здорово, гораздо лучше белого вина!

— Да, да, травяной чай — это прекрасно, столько оттенков вкуса! Наталья, почему. когда селфи делаешь ты, мы оба получаемся лучше?» — недоумевал писатель.

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