Деловой обед в Париже: Водянова в изумрудных брюках клеш и алом свитере увиделась с друзьями

Наталья Водянова не привыкла сидеть дома. Она является не только моделью, но и многодетной мамой, женой и бизнесвумен. Девушка обычно выходные посвящает наследникам, а вот будни у нее проходят очень насыщенно. Не так давно она поддержала старшего сына Лукаса. Парень создал первую коллекцию кроссовок своего бренда и теперь готовится к старту продаж. Мама верит в его успех, поэтому даже сама носит эти кроссовки.

Также Наталья регулярно видится с друзьями. Некоторые из них входят в команду, которая работает над ее проектами. 6 апреля модель покинула особняк, чтобы посетить деловой обед. Она повидалась со своими друзьями. Для такого случая девушка выбрала броский образ. Она облачилась в брюки клеш приглушенного изумрудного цвета и алый свитер с подплечниками. Черные кожаные ботинки дополнили ее яркий лук. Она также не забыла про защитную маску бренда Ульяны Сергеенко.

На улице Водянова сделал несколько совместных кадров с друзьями.

«Глянец VS Антиглянец», — написала звезда.

Поклонники отметили, что необычный образ в парижском стиле модели к лицу:

«Классно, дружно и тепло», «Кудесница селфи», «Такая яркая», «Всех затмили», «Надо же, брюки крутые, но я бы на такое сочетание цветов не решилась», «Красоточка наша».

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