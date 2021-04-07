Полина Гагарина в блузке из изумрудного шелка и юбке-футляре встретилась с Мигелем на съемках

Певица побывала на съемках шоу «Танцы» на ТНТ. Она принарядилась по такому случаю.

Полина Гагарина в прошлом году стала свободной девушкой. Певица получила развод от второго мужа, Дмитрия Исхакова. Примечательно, что девушка не показывала своей печали. Она стала еще больше работать и даже снялась в сериале. Артистка отметила, что у нее начался новый этап в жизни, даже свой гардероб блондинка обновила. Теперь все чаще ее можно встретить на вечеринках, а также на красных дорожках.

7 апреля Полина с утра стала готовиться к появлению на публике. Она не скрывает, что каждый день уделяет время детям и старается сама отвести их на занятия: сына Андрея в школу, а дочку Мию — в садик. Но порой у нее очень плотный график. В этот день певица отправилась на съемки шоу «Танцы» на ТНТ.

Для такого случая Гагарина выбрала шелковую блузку с пышными рукавами трендового изумрудного цвета и юбку-футляр с поясом. Девушке сделали элегантную укладку и неброский макияж, подчеркивающий ее природные черты лица. Артистка любит повеселиться, поэтому сразу пообщалась с Мигелем — одним из членов жюри проекта.

«Мига!» — обратилась она к нему.

Хореограф с радостью покривлялся с певицей на камеру. К слову, идет седьмой и заключительный сезон проекта. За пять миллионов рублей и звание лучшего танцора страны идет жесткая борьба. В каждой из команд есть свои лидеры, но судьям все сложнее выбирать участников, которым приходится покидать шоу.

Смотрите также: