Черный лебедь: Полина Гагарина в шелковом платье с глубоким вырезом предстала на фотосессии

Полина Гагарина начала новый этап в жизни в прошлом году. Певица рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Они прожили вместе почти шесть лет. Даже ради дочки Мии супруги не стали сохранять брак. И хоть артистка не комментирует произошедшее, поклонники уверены, что это ее инициатива. Более того, бывший муж намекнул, что у нее есть новый возлюбленный, с которым он не хотел отпускать их дочку в отпуск.

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Примечательно, что после развода Гагарина стала еще больше работать. Она не перестает заниматься спортом, а также пробует силы в новых проектах. Певица даже снялась в кино. Теперь она готовится отметить день рождения. За несколько дней до радостного события артистка приняла участие в фотосессии, примерив несколько элегантных образов. Для начала Полина покрасовалась на камеру в черном шелковом платье с глубоким декольте. На ее шее был блестящий чокер.

А вот потом певица позировала на стуле уже в облегающих брюках и блузке из шелка с «отрывными» рукавами. Гагарина изящно меняла позы, хвастаясь стройной фигурой в свете софитов. Модная фотосессия впечатлила ее фанатов. Многие отметили, что девушка выглядела безупречно и даже мрачные тона не портили впечатление. Напротив, образы в едином цвете в тренде уже второй год.

Поклонники с трудом верят, что скоро Полине исполнится 34 года. Многие отмечают, что она выглядит ровесницей сына от первого брака, Андрея, которому 13 лет.

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