Лобода, Собчак или Гагарина: поклонники «Маски» пытаются вычислить звезду, выступающую в костюме Змеи

На телеканале НТВ неумолимо приближается к своему финалу второй сезон самого популярного и загадочного проекта — шоу «Маска». Из четырнадцати участников к этому моменту разоблачена уже ровно половина. На проекте остались самые сильные персонажи, и его поклонники с жаром обсуждают, кто же скрывается под масками.

Много вопросов вызывает Змея. Это, кстати, единственная женщина, оставшаяся в проекте.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram пользователи выдвигают свои версии по поводу того, кто из известных дам может скрываться в роскошном костюме Змеи. Под подозрение поклонников «Маски» попали Юлия Паршута, Полина Гагарина, Светлана Лобода и даже Ксения Собчак.

«Все хороши, но очень интересно, кто Змея?», «Лобода в «Голосе» участвует да и к тому же не потянет вокалом такие песни», «Это Юля Паршута — 100%», — высказались в Сети.

Напомним, в одном из выпусков судьи заподозрили, что в маске Змеи может быть Альбина Джанабаева, совершенно упустив из внимания тот факт, что певица сейчас беременна и вряд ли в таком положении возможно нахождение в костюме.

Была версия, что Змея – это Екатерина Варнава, уж больно пластично передвигается она по сцене, словно имеет хореографическую подготовку. Филипп Киркоров на эмоциях даже пообещал жениться на Змее, правда, позже признался, что против этого выступили его дети.

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