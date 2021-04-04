«Не трогайте Змею!»: зрители шоу «Маска» протестуют против разоблачения вокалистки в костюме рептилии

В это воскресенье, 4 апреля, на телеканале НТВ выйдет в эфир уже восьмой по счету выпуск самого охраняемого шоу «Маска». До финала осталось совсем чуть, страсти накаляются. Через несколько часов станет известно, с кого из участников на этот раз снимут маску члены жюри.

А между тем, ведущий проекта Вячеслав Макаров подливает масла в огонь. На своей страничке в Instagram шоумен разместил совместное фото с участницей, выступающей в маске Змеи и поинтересовался у подписчиков, кто же, по их мнению, покинет проект в это воскресенье.

Как оказалось, среди фолловеров Макаров немало преданных фанатов Змеи. Они просят выгнать кого угодно, кроме рептилии. А большинство склоняются к тому, что пора разоблачить Единорога, тем более, что версий у судейской коллегии по поводу того, кто может скрываться под маской волшебного парнокопытного немного.

«Не трогайте только Змею», «Единорожка уйдет, если, конечно, чьей-то дочи в зале не будет», «Единорог или Заяц, хотя Зайца люблю, но не удивлюсь, если уйдут все, кроме Единорога», «С легкой руки Филиппа Бедросовича большинство, думаю, настроено против Единорога… Страна ему не простит, если ее оставят», «Мне кажется, Единорог — это Нонна Гришаева», — высказываются поклонники шоу «Маска».

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