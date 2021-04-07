Белый Орел или Неваляшка: поклонники шоу «Маска» гадают, кого судьи разоблачат в новом выпуске

В минувшее воскресенье, четвертого апреля, на телеканале НТВ вышел уже восьмой по счету выпуск шоу «Маска». До финала осталось совсем немного, борьба между участниками становится более напряженной, в проекте остались самые сильные вокалисты, и жюри все сложнее выбирать, с кого же снять маску.

В восьмом выпуске шоу покинула Ирина Дубцова, выступавшая в костюме Единорога, и теперь поклонники проекта «Маска» пытаются предсказать, кого же разоблачат судьи в ближайшее воскресенье.

В аккаунте проекта в Instagram – жара. Шпаги скрестили поклонники Неваляшки и Белого Орла. Первые считают, что уйти пора Орлу, вторые – Неваляшке.

«Остались сильнейшие. Все достойны дойти до финала. С каждым разом будет все труднее кого-то убрать», «Скорее всего, Белый Орел покинет шоу», «Белый Орел или Неваляшка», «Следующий – Орел, на надо Неваляшку!», «Самые сильные остались, с каждым выпуском будет все сложнее выбирать, но интереснее смотреть, кто под маской», — высказываются в Сети.

К обсуждению присоединились фанаты Зайца. Они утверждают, что из проекта можно убрать всех, кроме него.

«Хоть кого убирайте, только не трогайте Зайца, пожалуйста», «Я с вами. Обожаю Зайца!», «Да! Пожалуйста! Без него можно дальше не смотреть!» — отметились поклонники ушастого.

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