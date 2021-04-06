«Добро пожаловать»: Саша Черно и Иосиф Оганесян переехали в огромную квартиру

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян решили перебраться из особняка в квартиру в многоэтажке. Саша ранее жаловалась, что в месте, где они сняли дом, поблизости нет ни поликлиники, ни детских центров. А у них с Иосифом подрастает малыш Стефан, для которого наличие этих объектов рядом очень важно.

Так что пара переехала в квартиру, которая находится в жилом комплексе с развитой инфраструктурой. Саша Черно в сторис Instagram устроила рум-тур для поклонников и показала, какое просторное жилище они сняли с Иосифом.

«Добро пожаловать», — говорит за кадром Саша и демонстрирует квартиру.

В жилище несколько спален, огромная гостиная, просторная кухня с баром, большая ванная комната, из окон квартиры открывается вид на Москву-реку и современный микрорайон.

«Новоселье мы устраивать не будем, но друзьям всегда рады», — подчеркнула Саша Черно.

Напомним, накануне младшая сестра Саши Черно, Татьяна, сообщила о беременности. Но, как оказалось позже, это была запоздалая первоапрельская шутка. Причем Татьяна разыграла не только подписчиков, но и сестру. Саша и Иосиф поверили девушке и были искренне рады за нее.

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