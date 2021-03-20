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«Слезы счастья!»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно запечатлела, как малыш Стефан впервые пополз

Первенцу девушки семь месяцев.

«Слезы счастья!»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно запечатлела, как малыш Стефан впервые пополз
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Одна из знаменитых семей, появившихся благодаря телепроекту «Дом-2» — пара Саши Черно и Иосифа Оганесяна воспитывает семимесячного сынишку. Малыш Стефан радует маму с папой ежедневно, и родители не могут надышаться на кроху. Накануне мама запечатлела, как ее кроха впервые пополз.

«У меня слезы счастья!», — призналась Черно.

Мальчик самостоятельно сделал несколько ползков за интересующим его предметом – папа поманил его гаджетом. И это стало настоящим событием в жизни молодых родителей. Черно показала на видео, как это было.

Сынок Черно и Оганесяна растет настоящим красавчиком блондином с голубыми глазами. Ради него пара приняла решение покинуть проект и осенью прошлого года окончательно передумала возвращаться на шоу.

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