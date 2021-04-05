«Этот ребенок послан нам свыше»: Саша Черно сообщила о беременности младшей сестры

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно, недавно похоронившая маму, теперь радуется прекрасной новости. Младшая сестра Саши, 20-летняя Татьяна Щербакова ждет ребенка. Девушка показала в сторис Instagram тест на беременность с двумя полосками. Похоже, Татьяна пока еще не может прийти в себя и осознать всю прелесть своего нового состояния.

«Я правда беременна, — говорит сестра Черно на видео в сторис. — Можете поздравлять нас, у меня нет слов. Я не знаю, что говорить. Могу одно сказать – мне кажется, моя сестра с Йосей рады больше, чем я».

Саша Черно посвятила сестре целый пост в Instagram, подчеркнув, что беременность ее сестры – не фейк, как многие могли подумать.

«Таня беременна! И это не утка, это правда. У меня шок. Я, честно признаться, очень рада. Этот ребенок, однозначно, послан нам чем-то свыше. В ближайшее время соберемся знакомиться, узнаем обо всех планах, узнаем молодого человека», — написала экс-участница «Дома-2».

Смотрите также