«Важно знать свои корни»: Оксана Федорова объявила о начале творческого конкурса для детей

Фонд Оксаны Федоровой объявил о начале приема заявок на творческий конкурс для школьников «Мои герои большой войны».

Состязание будет проводиться в шести номинациях – «Рисунок», «Поэзия», «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 6 до 17 лет.

Предпочтения будут отдаваться работам, рассказывающим о семье и родном крае, а также посвященные подвигам родственников или земляков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны.

«Для каждого ребенка важно знать свои корни, только через историю семьи, через сохранение памяти о подвигах прадедов мы можем воспитать в подрастающем поколении любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за великие победы прошлого», — отметила президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Работы принимаются с 22 февраля по 31 марта 2021 года, имена его победителей конкурсная комиссия объявит 15 апреля. Торжественная церемония награждения состоится 25 апреля. Все подробности по ссылке.

Смотрите также