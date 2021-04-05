«Весна располагает»: Бузова в костюме ультрамаринового цвета и белых туфлях пришла на съемки

Телеведущая отметила, что поддержала тренд сезона. Она много работает над собой после расставания с Давой, в том числе и над образами.

Ольга Бузова привыкла, что всегда оказывается в центре внимания. Даже когда началась пандемия, концерты были отменены, светские рауты не проводились, она сохраняла свою популярность. Однако этот год начался с того, что девушка рассталась с Давой. До сих пор она болезненно воспринимает эту ситуацию и старается не говорить о бывшем бойфренде. Телеведущая стала усиленно заниматься спортом и стала еще тщательнее выбирать себе образы.

Накануне Ольга всех ошеломила белым платьем с длинными шлейфом, в котором появилась на премии «Жара». Там она повстречала Филиппа Киркорова, который подружился с Давой. Девушка была раздосадована, когда ее весь вечер спрашивали о бывшем возлюбленном. Поклонники считают, что роскошные наряды Бузова носит, чтобы показать экс-избраннику, что он потерял.

А теперь на съемках шоу «Бородина против Бузовой» девушка покрасовалась в брючном костюме ультрамаринового цвета. Брюки с завышенной посадкой подчеркнули ее талию, а белые туфли-лодочки дополнили образ.

«Мои хорошие! Пришла весна, солнышко, и я чувствую себя такой красивой! Выбрала элегантный брючный костюм насыщенного синего цвета в магазине для съемок в новом выпуске „ББ“. Это один из самых трендовых цветов этого сезона, а весна располагает к ярким нарядам. Хочешь такой же костюм, как у меня, или что-то очень красивое себе в гардероб?» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой знаменитости и отметили, что она похорошела. Благодаря наряду она получила массу комплиментов. «Ольга, вам очень идет синий цвет», «Красотка, как всегда, только вот жаль, что время программы перенесли», «Какая леди», — прокомментировали пост подписчики.

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