Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Наряды премии «Жара-2021»: Ольга Бузова в белом платье, а Манижа – в обтягивающем комбинезоне

Teleprogramma.pro рассказывает, как проходило престижное музыкальное событие.

Наряды премии «Жара-2021»: Ольга Бузова в белом платье, а Манижа – в обтягивающем комбинезоне
Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Фото: организаторы премии «Жара»

В московском Crocus city hall прошла церемония вручения музыкальной премии «Жара Music Awards 2021». Гостями события стали такие звезды, как Григорий Лепс, Ольга Бузова, Егор Крид, 2 Маши, Даня Милохин, Артур Пирожков, Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Юлианна Караулова и многие другие знаменитости. Церемонию вели Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

Григорий Лепс. Фото:
Григорий Лепс. Фото: организаторы премии «Жара»

Для сцены Ксения выбрала приталенное желтое платье в пол. А вот на красной дорожке она появилась в зеленоватом сияющем платье, под которым скрывалось темное боди. Дополнением экстравагантного образа стали бирюзово-коричневые туфли-лодочки и широкий кожаный пояс на талии ведущей.

Ольга Бузова. Фото:
Ольга Бузова. Фото: организаторы премии «Жара»

Ольга Бузова вспомнила бывшего жениха  

Внимание гостей приковала к себе и Ольга Бузова, которая позировала журналистам на красной дорожке с облегающем белом платье с декольте и длинным шлейфом. Возникало впечатление, что в таком наряде ведущая могла бы отправиться прямиком на свадьбу. Однако пока, увы, Ольга еще не забыла своего прежнего возлюбленного Давида Манукяна (Даву).

Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото:
Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Фото: организаторы премии «Жара»

Ситуацию подогревала Ксения Собчак, которая подробно расспрашивала Филиппа Киркорова о блогере. «Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?», — поинтересовалась Ксения у поп-короля. Киркоров ответил, что его друг. Кстати, Филипп Киркоров стал победителем в номинации «Мужское видео» за песню «Романы».

За кулисами же Ольга расплакалась, поинтересовавшись, почему ее все время засыпают вопросами о бывшем женихе.

А Манижа снова напомнила о «Русской женщине»

Манижа. Фото:
Манижа. Фото: организаторы премии «Жара»

На церемонии вручения премии была замечена и еще одна звезда, о которой сейчас все говорят, — это певица Манижа. Она позировала на красной дорожке в обтягивающем комбинезоне, поверх которого было надето пальто изумрудного цвета. На сцене же Манижа выступила в том самом красном комбинезоне с надписью «Russian woman», в котором выступала на отборочном туре «Евровидения», исполнив одноименную песню.

Не обошлось без Дани Милохина и Моргенштерна

Моргенштерн. Фото:
Моргенштерн. Фото: организаторы премии «Жара»

Какой звездный праздник без Моргенштерна, который скрывался за темными очками? В этот вечер эпатажный артист придерживался стиля total black. Он был облачен в темную кожаную куртку и черные спортивные брюки. Моргенштерн был отмечен в номинации «Прорыв года».

Даня Милохин. Фото:
Даня Милохин. Фото: организаторы премии «Жара»

А вот Даня Милохин выбрал для церемонии длинный кожаный пиджак, надетый на обнаженный торс, украшенный цепями. Даня стал победителем сразу в двух номинациях: «Трандеттер года» и «Связь поколений» за совместную композицию с Филиппом Киркоровым «Дико тусим».

Полина Гагарина. Фото:
Полина Гагарина. Фото: организаторы премии «Жара»

В категории «Песня года» победу одержала Zivert с композицией «ЯТЛ», «группой года» стал коллектив «HammAli & Navai», певцом года – Jony, певицей года – Loboda. В номинация «Выбор Cosmopolitan» была отмечена Полина Гагарина. Всего же статуэтки были вручены в 20 номинациях.

Смотрите также:

Тэги

бузовакиркоровМоргенштернпобедителиПремия «Жара»