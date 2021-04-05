Наряды премии «Жара-2021»: Ольга Бузова в белом платье, а Манижа – в обтягивающем комбинезоне

В московском Crocus city hall прошла церемония вручения музыкальной премии «Жара Music Awards 2021». Гостями события стали такие звезды, как Григорий Лепс, Ольга Бузова, Егор Крид, 2 Маши, Даня Милохин, Артур Пирожков, Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Юлианна Караулова и многие другие знаменитости. Церемонию вели Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

Для сцены Ксения выбрала приталенное желтое платье в пол. А вот на красной дорожке она появилась в зеленоватом сияющем платье, под которым скрывалось темное боди. Дополнением экстравагантного образа стали бирюзово-коричневые туфли-лодочки и широкий кожаный пояс на талии ведущей.

Ольга Бузова вспомнила бывшего жениха

Внимание гостей приковала к себе и Ольга Бузова, которая позировала журналистам на красной дорожке с облегающем белом платье с декольте и длинным шлейфом. Возникало впечатление, что в таком наряде ведущая могла бы отправиться прямиком на свадьбу. Однако пока, увы, Ольга еще не забыла своего прежнего возлюбленного Давида Манукяна (Даву).

Ситуацию подогревала Ксения Собчак, которая подробно расспрашивала Филиппа Киркорова о блогере. «Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?», — поинтересовалась Ксения у поп-короля. Киркоров ответил, что его друг. Кстати, Филипп Киркоров стал победителем в номинации «Мужское видео» за песню «Романы».

За кулисами же Ольга расплакалась, поинтересовавшись, почему ее все время засыпают вопросами о бывшем женихе.

А Манижа снова напомнила о «Русской женщине»

На церемонии вручения премии была замечена и еще одна звезда, о которой сейчас все говорят, — это певица Манижа. Она позировала на красной дорожке в обтягивающем комбинезоне, поверх которого было надето пальто изумрудного цвета. На сцене же Манижа выступила в том самом красном комбинезоне с надписью «Russian woman», в котором выступала на отборочном туре «Евровидения», исполнив одноименную песню.

Не обошлось без Дани Милохина и Моргенштерна

Какой звездный праздник без Моргенштерна, который скрывался за темными очками? В этот вечер эпатажный артист придерживался стиля total black. Он был облачен в темную кожаную куртку и черные спортивные брюки. Моргенштерн был отмечен в номинации «Прорыв года».

А вот Даня Милохин выбрал для церемонии длинный кожаный пиджак, надетый на обнаженный торс, украшенный цепями. Даня стал победителем сразу в двух номинациях: «Трандеттер года» и «Связь поколений» за совместную композицию с Филиппом Киркоровым «Дико тусим».

В категории «Песня года» победу одержала Zivert с композицией «ЯТЛ», «группой года» стал коллектив «HammAli & Navai», певцом года – Jony, певицей года – Loboda. В номинация «Выбор Cosmopolitan» была отмечена Полина Гагарина. Всего же статуэтки были вручены в 20 номинациях.

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