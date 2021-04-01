Не каре и не афрокудри: Ольга Бузова показала свою любимую прическу

Певица и телеведущая Ольга Бузова регулярно меняет имидж. Весеннее преображение она уже совершила и на этот раз, оставив волосы длинными, перешла от блонда к темно-русому оттенку. Профессия обязывает, ведь в графике девушки встречи, съемки, выступления, и выходить в свет в одном и том же образе не комильфо.

Но какими бы стремительными не были преображения, все равно среди них есть фавориты. И Ольга Бузова показала, какая прическа у нее – самая любимая среди множества опробованных.

«Брючки, пиджак, высокий хвост мой любимый», — показала свой образ звезда.

Бузова для съемок «ББ шоу» не только сделала высокий хвост, но и облачилась в настоящий весенний наряд – салатовый топ, зеленые брюки и красные лодочки. «Успокоил» буйство красок выбеленный голубой жакет, который теледива накинула поверх топа.

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