«Скучали по танцам?»: Давид Манукян исполнил зажигательную самбу с копией Ольги Бузовой

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, популярный блогер, музыкант и превосходный танцор Давид Манукян продолжает интриговать общественность, публикуя в Сети новые фото и видео в обществе красоток.
На этот раз Дава поделился фрагментом невероятно зажигательной самбы, которую исполнил в паре с землячкой, танцовщицей из Новосибирска, Верой Бондаревой.
«Танцуй сама. Скучали по танцам? Как вам? Самба от нас с Верой Бондаревой», — прокомментировал видео в Instagram Давид Манукян.
Одной из первых под постом сына отметилась мама блогера Анна Манукян. Женщина оставила восторженный комментарий.
«Обожаю вас обоих, ваши танцы можно смотреть бесконечно», — отозвалась Анна Манукян.
Подписчики же Давы признались, что в первое мгновение решили, что он танцует с Ольгой Бузовой — стройная шатенка на видео и впрямь чем-то напоминает теледиву.
«Почему-то вначале подумала, что это Оля Бузова», «Ваша Бузова как бревно танцует, а Дава — красава!», «Круть, давай больше танцев», — высказываются в Сети.
Напомним, некоторое время назад Давиду Манукяну приписывали роман с его партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Оба опровергали наличие у них отношений — Даша замужем, у нее счастливый брак и маленькая дочка.