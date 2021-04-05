«Скучали по танцам?»: Давид Манукян исполнил зажигательную самбу с копией Ольги Бузовой

Партнерша блогера удивила сходством с его экс-избранницей.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, популярный блогер, музыкант и превосходный танцор Давид Манукян продолжает интриговать общественность, публикуя в Сети новые фото и видео в обществе красоток.

На этот раз Дава поделился фрагментом невероятно зажигательной самбы, которую исполнил в паре с землячкой, танцовщицей из Новосибирска, Верой Бондаревой.

«Танцуй сама. Скучали по танцам? Как вам? Самба от нас с Верой Бондаревой», — прокомментировал видео в Instagram Давид Манукян.

Одной из первых под постом сына отметилась мама блогера Анна Манукян. Женщина оставила восторженный комментарий.

«Обожаю вас обоих, ваши танцы можно смотреть бесконечно», — отозвалась Анна Манукян.

Подписчики же Давы признались, что в первое мгновение решили, что он танцует с Ольгой Бузовой — стройная шатенка на видео и впрямь чем-то напоминает теледиву.

«Почему-то вначале подумала, что это Оля Бузова», «Ваша Бузова как бревно танцует, а Дава — красава!», «Круть, давай больше танцев», — высказываются в Сети.

Напомним, некоторое время назад Давиду Манукяну приписывали роман с его партнершей по шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Оба опровергали наличие у них отношений — Даша замужем, у нее счастливый брак и маленькая дочка.

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