Танцовщица наговорила лишнего: когда и почему поссорились Ольга Бузова и Дарья Палей

Еще несколько месяцев назад девушки лайкали посты друг друга, а сегодня стали лютыми врагами.

Телеведущая Ольга Бузова и партнерша блогера Давида Манукяна по проекту «Танцы со звездами» Дарья Палей с недавних пор стали лютыми врагами. Но так было далеко не всегда. Еще в январе нынешнего года Палей поздравляла Бузову с днем рождения и все было у них прекрасно. В ответ исполнительница пиарила «сладкую парочку», лайкая их фото и не сомневаясь в успехе на проекте.

Подписчики Дарьи Палей провели целое расследование и выяснили, что Ольгу Бузову вывел из себя пост, в котором Палей позволила себе сболтнуть лишнего, обнимая на кадре Манукяна.

«Вот думаю… Мы подходим для рекламы стоматологии, модного дома или свадебного салона». Дарья Палей

Эти слова, как считают пользователи, задели Бузову за живое. Она написала все, что думает о Палей. Танцовщица потерла строчки про свадебный салон, но осадочек у телеведущей все-таки остался.

Уже 22 января Бузова убрала все лайки с совместных фотографий Палей и Манукяна, а танцовщица в ответ отписалась от певицы, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались со скандалом несколько месяцев назад. Певица обвинила блогера в побоях и изменах.

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