«Он много месяцев слушал пение другой девушки»: Давид Манукян расплакался во время шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вокалистка Ксения Бахчалова произвела настоящий фурор на шоу «Ну-ка, все вместе!».

В эфире телеканала «Россия» девушка филигранно исполнила народную песню «Не для меня», не только подняв сотню, но и заставив плакать строгое жюри проекта.

«Вы заставили плакать всю сотню. Я такого не припомню, браво, вы умничка. Верьте в себя, у вас божественный голос», — сказал лидер сотни Сергей Лазарев.

Ведущий шоу Николай Басков признался, что во время выступления ему казалось, будто пел ангел.

«Давайте спросим Даву, — обратился Басков к экс-бойфренду Ольги Бузовой, который присутствовал на шоу в качестве одного из сотни. — Он много месяцев слушал пение другой девушки. Пение может разбить сердце?»

Камера крупным планом показала лицо Давида Манукяна и его мокрые от слез глаза.

«Это было до слез, правда. Это была душа. И это было настолько искренне, до мурашек. Спасибо за эмоции, которые вы нам подарили, поэтому и результат такой», — сказал Давид Манукян.

По итогам выпуска, Ксения Бахчалова вышла в финал проекта, оставив далеко позади себя конкурентов.

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