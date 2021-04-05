Модные звезды: Михалкова вслед за Барановской вышла на прогулку в пальто-халате

Ранее тренд на эти модели поддержали и другие известные личности.

Мода на пальто-халаты держится далеко не первый сезон, а в период пандемии стала проявлять себя еще ярче. Таким образом модельеры и женщины отдают дань врачам, для которых такие модели являются униформой. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Тренд на пальто-халаты поддержала Юлия Барановская, которая приобрела сразу две актуальные модели – ультрамаринового цвета и оттенка кэмел.

Также купила актуальную вещицу и Кети Топурия, она подобрала изысканный вариант с оторочкой из натурального меха, сочетав этот шикарный наряд с обычным спортивным костюмом.

Юлия Михалкова тоже не осталась в стороне. Она прибыла в Екатеринбург в командировку в пальто-халате оттенка капучино. Актриса, как и Кети Топурия, создала удобную комбинацию в стиле спорт-шик, соединив пальто с кроссовками салатового цвета в неоновом оттенке.

Смотрите также