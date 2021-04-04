«Алла Пугачева запретила мне петь»: Филипп Киркоров объяснил отказ от хита «Шальная императрица»

Поп-король признался, что Игорь Николаев изначально предложил свою песню ему.

В выпуске шоу «Маска», который вышел в эфир телеканала НТВ в это воскресенье, четвертого апреля, участница в костюме Змеи произвела фурор, блистательно исполнив хит Ирины Аллегровой «Шальная императрица».

Филипп Киркоров после выступления признался, что эта композиция, написанная Игорем Николаевым, — одна из его самых любимых.

«Это песня, которую должен был петь я, — признался вдруг поп-король. – Но по некоторым обстоятельствам пришлось от нее отказаться».

Филипп Киркоров сначала решил не распространяться по поводу причин. Но когда обсуждение выступления Змеи было завершено, председатель судейской коллегии шоу «Маска» вдруг разоткровенничался.

«Игорь Николаев мне эту песню принес, а Алла Пугачева запретила мне ее петь, — рассказал Филипп Киркоров. – «Будуар императрицы…» «Намек, что она шальная императрица?» — уточнила певица Валерия.

Напомним, песню о шальной императрице Игорь Николаев написал в 1997 году. В это время Филипп Киркоров и Алла Пугачева как раз состояли в браке.

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