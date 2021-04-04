«Единорог и не пытался скрывать, кто там»: жюри «Маски» поражены вокалом участницы шоу

Судьи почти уверены, кто именно скрывается в костюме мифического существа.

На телеканале НТВ в это воскресенье вышел в эфир восьмой выпуск шоу «Маска». Финал уже близок, в проекте остались самые сильные участники. В их числе – Единорог. Блистательная вокалистка исполнила сложную песню Ларисы Долиной «Стена», приведя в восторг жюри.

«Единорог сегодня и не пытался скрывать, кто там, — отметил Тимур Родригез. – Но с другой стороны, Единорог показал, что все программы, которые были до, она мастерски пела любыми голосами, только не своим».

«Брать песню после Ларисы Долиной – это очень смело, — подхватила певица Валерия. — Я слышала сегодня Ирочку Дубцову».

Правда, Тимур Родригез засомневался, вспомнив, что в один из дней записи «Маски» у Иры Дубцовой был сольный концерт. Но паззл сложился, когда Филипп Киркоров напомнил, что Единорог выступал на шоу последним и на сцену вышел почти в полночь, а концерт завершился в десять вечера.

Регина Тодоренко попросила коллег-судей не торопиться с выводами, напомнив, что они не раз ошибались.

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