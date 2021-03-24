«Черный монохром добавил стройности»: модный эксперт оценила многослойный аутфит Аллы Пугачевой

Алла Пугачева продемонстрировала невероятно стильный трендовый наряд, появившись в гостях в доме своей самой близкой подруги, мецената Алины Редель. Семья женщины отмечала день рождения супруги сына и пригласила звездных гостей.

Своим аутфитом Алла Пугачева поразила не только своих подруг, поклонников, которые увидели ее фото в соцсетях, но и профессионала. Высокую оценку образу Примадонны дала модный эксперт Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Стильно, модно, лаконично. Ничего лишнего и всего достаточно в данном луке Аллы Борисовны, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Самое главное при создании любого образа — его целостность, гармония и уместность. Здесь все сошлось. В свете модных тенденций на многослойность, в тренде носить рубашку и все производные от нее вторым слоем. Алла Борисовна применила данную модную тенденцию и надела платье-рубашку на топ, получилось очень стильно и модно. Женственности и романтики добавил принт в горошек и акцент на талии при помощи ремня. Черный монохром добавил стройности, а единство в цвете платья, ног и обуви визуально вытянули силуэт и удлинили ноги. Единства образу добавило единство ритма (рисунка): круглый горох, круглая пряжка, скругленный мыс обуви. Все целостно, гармонично и в тренде».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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