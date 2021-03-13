Во всей красе: Лопырева в топе-бюстье и золотистой юбке плиссе с разрезом показала стройные ноги

Модель отдыхает в Дубае и радует пользователей в Сети своими красивыми снимками.

37-летняя модель, общественный деятель и блогер Виктория Лопырева недавно вслед за мужем, чиновником Игорем Булатовым, получила престижную должность. Девушка одержала победу на выборах и с нового года возглавила отраслевую Комиссию по развитию спортивной индустрии в Ассоциации Менеджеров, одном из крупнейших деловых объединений России.

Пока каких-то промежуточных результатов своей деятельности девушка не показала, зато щедро делится с подписчиками микроблога своими новыми снимками с отдыха.

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Лопырева вместе с сыном Марком Лионелем отдыхает в Дубае. На новом фото красавица позировала на фоне вечернего города, освещенного множеством огней. Для эффектного кадра модель облачилась в черный топ-бюстье и длинную юбку плиссе. Высокий разрез помог Виктории продемонстрировать бесконечно длинные и стройные ноги.

«Ножки то от ушек!», «Вот это разрез! Круть, можете себе позволить», «Образ огонь», «Хороша», «Вика!», «Королева», — сыплют комплиментами фолловеры в комментариях.

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