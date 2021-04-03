«Шоу должна вести русская топ-модель, а не телка из Instagram»: Малиновская подвергла критике Решетову

Звезда усомнилась в уместности участия Анастасии Решетовой в шоу и примитивных, на ее взгляд, рекламных слоганах.

Не так давно стартовало сразу несколько новых проектах на телеэкранах. Если Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», то его экс-возлюбленная теперь ведет шоу «Ты_топ-модель». Для Анастасии Решетовой это новый опыт. она часто участвует в фотосессиях и имеет большой опыт в индустрии моды, но при этом не является профессиональной моделью. Девушка обладает титулом «1-я вице-мисс Россия 2014 года».

Не так давно Решетова узнала, что многие критикуют ее работу. А в эфире одного их выпусков проекта она упала в обморок. Теперь бывшая избранница Тимати интригует публику, что в апреле все узнают кое-что интересное о ней. О девушке неожиданно высказалась Маша Малиновская. Она имеет опыт, как телеведущая. Звезда увидела ролик с Анастасией, который ее удивил. Она усомнилась, что продюсеры сделали правильный выбор.

Ее смутило не только то, что шоу ведет Решетова, которая является блогером и бизнесвумен, но и слоганы передачи, которые показались ей примитивными.

«Программу „Топ-модель“ должна вести, как минимум, русская топ-модель, а не русская телка из Instagram», — заявила Малиновская.

По словам девушки, если в эфире звучат слоганы «это шоу без стандартов» и что «красота бывает разной», то вести проект не может Анастасия «с ее типом внешности». Артистка отметила, что она не претендует на это место, так как тоже не подходит на такую роль. По мнению Маши, вести проект должна Наталья Водянова или Ирина Шейк.

«Но точно не девушка вроде меня или Решетовой, которая, мягко говоря, походит на еще сотню таких же девчонок в Instagram», — возмутилась звезда в эфире «Люсьен, дай знать!».

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