«Скоро все увидите»: Решетова намекнула, почему упала в обморок на съемках шоу «Ты_топ-модель»

Анастасия Решетова всегда была скрытной девушкой. При этом она обладает эффектной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Почти шесть лет она прожила с Тимати. В 2019 году у них родился сын Ратмир. Казалось, что это должно было их еще больше сблизить, но не прошло и года, как они расстались. А после этого рэпер стал участником шоу «Холостяк». А вот его экс-возлюбленная впервые стала ведущей нового проекта «Ты_топ-модель».

Примечательно, что съемки этих шоу шли примерно в одно время. Только Тимати пришлось уехать в Дубай, где он увиделся с претендентками на свое сердце. Недавно стартовал показ серий. И оказалось, что во время съемок Решетова упала в оборок. Ее коллегам, включая Александра Гудкова, пришлось выбирать девушек в топ-20 уже без ее голоса. При этом никто не объяснил, что случилось.

Поклонники теперь переживают за Анастасию. Одна из ее подписчиц спросила о том, что происходит в ее жизни.

«Что случилось у вас, Настя? Такое ощущение, что какое-то событие вас сбило с ног», — написала она. «Все время на ногах быть сложно. Чтобы дальше стойко идти к намеченному, порой нужно присесть, подумать, сконцентрироваться на нужном. Скоро все увидите сами», — ответила ведущая.

Примечательно, что Решетова продолжила намекать, что хранит секрет, который все узнают в апреле. А ее другие ответы навели поклонников модели на мысль, что она может быть беременна.

Когда ее спросили, куда девают вещи Ратмира, из которых вырос мальчик, девушка дала неожиданный ответ: «Храню для следующего ребенка вообще-то». Теперь поклонники ждут апреля, чтобы узнать, что скрывает от всех Анастасия.

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