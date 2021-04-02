«Думала, пройдет, но нет»: Решетова обеспокоена проблемой с глазками сына Ратмира

1 апреля известная модель Анастасия Решетова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram, и один из них попросил 25-летнюю звезду подсказать хорошего остеопата для ребенка. Но оказалось, что у бывшей возлюбленной рэпера Тимати нет такого специалиста на примете. Мало того, он ей самой очень нужен. Оказалось, что молодая мама озабочена одной особенностью своего годовалого сыночка, которую она хотела бы исправить.

«У Ратмира все-таки немного косит глазик, хотя он уже переступил годовалый возраст… Думала, пройдет, но нет, — написала Решетова, опубликовав фото малыша. — Может, зажимы есть какие-то. Выясним».

Кстати, пять лет назад у дочки Тимати — от другой модели, Алены Шишковой — тоже были проблемы с глазами, и девочке пришлось носить специальные очки. Тогда мать рэпера Симона Юнусова, которая проводила с малышкой Алисой много времени, прокомментировала, что у ее внучки страбизм или, говоря по-простому, косоглазие. На нынешних фотографиях девочка уже не носит очки, только если солнцезащитные.

Смотрите также: