«Секс в последний раз был где-то в 2003 году»: Малиновская раскрыла подробности интимной жизни

Телеведущая рассказала, почему у нее давно не было романов и что ее раздражает в мужчинах.

Маша Малиновская не так давно отметила 40-летие. Девушка в свое время блистала на сцене как певица и телеведущая. Теперь она все реже появляется на светских раутах. При этом певица выглядит очень молодо и может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что о личной жизни она рассказывает редко. С первым мужем блондинка прожила недолго, а второй избранник — Денис Давитиашвили сначала осыпал ее подарками, а потом стал поднимать руку.

В итоге Маша родила сына от бизнесмена с чеченскими корнями Мамихана Мальсагова. Она воспитывает Мирона одна. С отцом мальчика телеведущая так и не стала жить вместе. В одном из новых интервью раскрыла подробности интимной жизни.

«Если мужчина ничего для тебя не делает, это значит, что он к тебе потребительски и несерьезно относится. Я не хочу, чтобы меня трахали — я хочу, чтобы меня любили. А если мужчина этого не делает, значит он намерен делать первое», — заявила артистка. «Я триста лет ни с кем не расставалась. У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году. Я ем плюшки и без расставаний», — отметила звезда в передаче «Люсьен, дай знать!».

Также Малиновская не стала скрывать, что у нее много комплектов. Она не скрывает, что меняла свою внешность. По словам девушки, так не будет поступать уверенная в себе женщина. Отчасти поэтому у нее и проблемы с мужчина. Телеведущая пояснила, что ей ей нужно видеть проявление внимания. Более того, она уходит от мужчин намеренно, чтобы посмотреть, пойдет ли он за ней. Маша призналась, что это ее любимый трюк.

Артистка дала понять, что ее сердце свободно. Более того, она пока не подпускает никого к себе слишком близко. При этом Малиновская мечтает, что снова станет мамой. Она заморозила свои яйцеклетки, поэтому не исключено, что в ближайшие годы у нее появится дочка или еще один сын.

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