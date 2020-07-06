Взгляд мамин: Малиновская впервые за долгое время показала подросшего сына

Маша Малиновская раньше была моделью, но после переезда в Москву смогла стать телеведущей. Блондинка будоражила мужчин своими откровенными нарядами. Она никогда не страдала от нехватки внимания, но счастье в личной жизни ей оказалось сложной найти. Девушка сначала фиктивно вышла замуж, но союз продлился недолго и закончился дележкой имущества. Другие богатые женихи одаривали звезду подарками. Брак с Денисом Давитиашвили тоже завершился разводом.

Малиновская не скрывала, что дважды делала аборт. Но в 2011 году она все-же стала мамой. Телеведущая родила сына Мирона. Кто является отцом мальчика, неизвестно. Сама девушка утверждает, что родила от чеченского бизнесмена. Недавно ребенку исполнилось девять лет. Обычно звезда прячет наследника от посторонних глаз. А накануне Маша устроила вечерний променад с ребенком. Она не устояла и поделилась трогательными кадрами.

Мирон подрос и научился пользоваться самокатом. Он хвастается тем, что у него много гаджетов. Маша вышла с ним на улицу в костюме в пижамном стиле. Она сделала с ним фото, а потом запечатлела, как ее наследник сам заносит самокат домой. Поклонники отметили, что ребенок стал еще сильнее похож на маму. По их мнению, у малыша мамин взгляд. Также многих умилили пухлые щеки ребенка.

«Такой хорошенький», «Сладкие щеки», «Уже такой большой», «Мирон, красавец», «Мамин мальчик», «Ну очень похож на Машу», «Приятно смотреть на такого ребенка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.