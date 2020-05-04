Без секса: Малиновская призналась, что в этом году обходит стороной интимные утехи

Модель не только поделилась с подписчиками интимными подробностями своей жизни, но и объяснила причины воздержания.

Маша Малиновская откровенно ответила на вопросы, которые интересуют ее поклонников. Как правило, все они затрагивают интимные темы, но смутить этим телеведущую вряд ли возможно.

Пост был посвящен теме домашнего насилия. Недавно знаменитость сделала признание, что в детстве ее изнасиловали, для многих это откровение стало неожиданным. Кто-то сочувствует жертве, другие стараются обходить острые углы и интересуются сегодняшней интимной жизнь Малиновской.

«Маша,ты как всегда права. Кстати, давно ли секс у тебя был?» — спрашивают фолловеры.

«В этом году не было», — отвечает модель.

Это признание удивило многих пользователей. Некоторые не верят в искренность ответа, на что Малиновская отвечает: «вы переоцениваете мое либидо».

«Как можно тратить жизнь впустую без секса. Молодость проходит, а в старости будет куча времени на грядки», — дают рекомендации подписчики.

На этот совет Мария предпочла ответить нецензурно, намекнув, что интимной жизни нет по причине отсутствия достойных кандидатов, пишет сайт OA.

Тема домашнего насилия сегодня активно обсуждается знаменитостями. Поводом стало заявление Регины Тодоренко. В одном из интервью телеведущая высказала мнение, что многие сами виноваты в том, что происходит у них дома. Слова долетели до миллионов человек, в итоге знаменитость признала, что была не права. Она не сталкивалась с домашним насилием и не может рассуждать о проблеме.

Последствия не заставили себя долго ждать — Тодоренко лишилась многих рекламных контрактов и титулов. Недавно она представила свой фильм-расследование о домашнем насилии, сообщает телеканал «360».