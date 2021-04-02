«Думаю, что он придет»: Алена Рапунцель возвращается на «Дом-2» с сыном и новым избранником

Звезда реалити-шоу рассказала Teleprogramma.pro, что на этот раз она покажет абсолютно другую историю о себе.

Проект «Дом-2» возвращается на телеэкраны. Первый выпуск обновленного реалити-шоу с новыми участниками и звездными «старичками» выйдет в эфир на телеканале «Ю» девятнадцатого апреля.

В числе тех, кто появится на телестройке, и Алена Рапунцель. Как рассказала девушка в беседе с Teleprogramma.pro, на проект она придет вместе с сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и новым возлюбленным Ильей, который до недавнего момента трудился танцором в одном из московских стриптиз-клубов.

«С моим молодым человеком в данный момент мы находимся в ссоре и в разных городах, — поделилась Алена Рапунцель с Teleprogramma.pro. — Предполагалось, что он тоже станет участником «Дома-2». Думаю, что он придет, и мы будем там разбираться в наших отношениях».

Алена Рапунцель обещает, что на этот раз она покажет совершенно новую себя и другую историю. Прежней Алены, взрывной и импульсивной, телезрители больше не увидят.

«Телепроект «Дом-2» — мой родной дом. Я там ребенка родила и всегда хотела участвовать в нем с какой-то счастливой историей. С проекта я ушла мамой-одиночкой. Прожив за периметром долгое время, добилась определенных успехов и могу себе позволить прийти на проект, чтобы показать там какую-то новую историю, и уйти оттуда с более счастливым финалом. Вы увидите новую историю про Алену: не такую истеричку, которая постоянно кричала и билась головой о стену, а более адекватную и адекватные отношения», — пообещала Алена Рапунцель в беседе с Teleprogramma.pro.

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