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«Теперь все будет по-другому»: экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель предстала со стильным каре

Красотка решилась на смелый эксперимент.

«Теперь все будет по-другому»: экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель предстала со стильным каре
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Весна еще толком не вступила в свои права, а девушки уже вовсю демонстрируют желание обновляться внешне. На эксперимент с имиджем решилась и бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель.

Девушка избавилась от наращенных волос и предстала с новой прической каре без челки, которая невероятно ей идет.

«Говорят, девушки меняют прическу, когда хотят что-то поменять в своей жизни. Спасибо моей Карине за мой новый образ», — написала Алена Рапунцель в Instagram.

Пост она сопроводила снимками, на которых запечатлена с каре. Экс-участница проекта «Дом-2» уверена, что теперь и в ее жизни грядут большие перемены – стоит апгрейдить прическу и все закрутится.

Алена Рапунцель сделала стильное каре
Алена Рапунцель сделала стильное каре. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

«И пусть теперь все будет по-другому», — пожелала сама себе Алена Рапунцель.

Поклонники девушки поддержали ее, заявив, что новый образ им очень нравится.

«Одно удовольствие теперь смотреть на тебя», «Прям похорошела. Даже больше идет», «Классно!! В миллион раз круче наращенных, Аленка», — высказываются в Сети.

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