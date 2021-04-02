«Вы рады? Ждете?»: Влад Кадони объявил о своем возвращении на «Дом-2»

Теперь уже точно. Легендарное шоу «Дом-2» возвращается на телеэкраны. Следить за жизнью участников реалити-шоу его поклонники смогут на телеканале «Ю».

Вести «Дом-2», как и прежде, будет всем любимая пятерка — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов и Влад Кадони.

Последний уже анонсировал свое возвращение в качестве ведущего на «Дом-2» на своей страничке в Instagram.

«Дом-2» возвращается на телеэкраны! С 19 апреля на канале «Ю»! Новые и хорошо знакомые старые лица сойдутся вместе, чтобы дружно искать любовь, строить отношения и жить полной жизнью! Вы рады?! Ждете?!» — написал Влад Кадони.

Большая часть аудитории Влада Кадони с восторгом отреагировала на новость о возвращении «Дома-2» в эфир.

«Да, будем смотреть!», «Очень рады вас всех видеть! Ура!», «Как я рада! Без тебя, Влад, не хочется смотреть, ты — суперведущий», — высказались в Сети.

Напомним, ранее стало известно, что на проект вернутся звездные участники: Алена Рапунцель, Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева, Максим Моргенштерн и многие другие.

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