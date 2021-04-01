«Русские знают, как надо»: Шейк в брючном костюме Барби отпраздновала четырехлетие дочки Купера

Модель с размахом отметила день рождения Леи. Она собрала друзей в одном из заведений Нью-Йорка, где угощала всех пиццей и сладостями. У нее получилась вечеринка в розовых тонах.

Ирина Шейк почти два года назад рассталась с Брэдли Купером. Это стало шоком для поклонников пары, так как они были вместе почти пять лет. Ходили слухи, что у актера роман с Леди Гагой, но эта информация не подтвердилась. Также западные СМИ писали, что на такое решение повлияла мама артиста, которая не подружилась с потенциальной невесткой. Однако они расстались мирно и продолжают вместе воспитывать дочку Лею.

Часто Ирину можно увидеть во время прогулок с наследницей по Нью-Йорку. Когда у модели много работы или командировки, за крохой приглядывает Купер. Недавно состоялся день рождения Леи. В честь четырехлетия модель устроила роскошную вечеринку в розовых тонах. Она обратилась к российскому специалисту Владе Чижевской Ее агенство помогло девушке устроить праздник мечты.

«Русские знают, как надо», — потом похвасталась Шейк.

В одной из части Нью-Йорка двор был украшен розовой тканью и воздушными шарами с зонами для фотосессии. Гостей ждали сладости и много пиццы. Также Ирина показала столик с косметикой и балетными пачками. Маленькие гости могли преобразиться в балерин, если хотели. Сама модель предстала в нежно-розовом брючном костюме тройке. Она выглядела в наряде словно длинноногая Барби. Девушка веселилась вместе со всеми и с удовольствием носила корону.

В соцсети Шейк опубликовала кадры, снятые на полароид. Она резвилась в бумажных конфетти с дочкой. На одном из кадров можно увидеть девочку в ворохе гирлянд. Одной из гостей праздника стала подруга модели Стелла Максвелл.

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