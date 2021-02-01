Ирина Шейк в белоснежном пуховике и трендовых ботинках прогулялась по заснеженному Нью-Йорку

Ирина Шейк уже длительное время живет в США. Четыре года она состояла в отношениях с Брэдли Купером и даже родила дочку Лею. Их союз казался идеальным, но в 2019 года пара неожиданно распалась. При этом им удалось сохранить дружеские отношения. Они делят опеку над наследницей. Когда модель уезжает в командировки, то актер с радостью забирает дочку к себе. В последнее время девушке удается посвятить себя дочке, так как скоро звезде подиумов предстоит участие в Неделях моды.

1 февраля Ирина не усидела дома. На улицах Нью-Йорка выпал пушистый снег. Она увиделась с мировой модницей Анной Зюровой. Они с лопатой вышли на улицу и стала веселиться. Модель выглядела стильно в белоснежном дутом пуховике и трендовых ботинках на массивной подошве. А вот ее подруга выбрала черный монохром. В снегопад они попили кофе, взяли еды на вынос им слепили снеговика.

«Русские и снег», — написала Шейк.

Поклонники оценили не только модный аутфит модели, но и ее непринужденное поведение. «Вернулись в детство», «Это так круто», «Девушки веселятся», «Малышка Ири такая невероятно милая», «Немного холодно», «Вот это красота», «Какие девушки», «Вот это выходные», «Все правильно, еще рыбки купите», «Ира такая своя», «Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро и выглядите вот так», «Идеальная погода», — прокомментировали пост подписчики.

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