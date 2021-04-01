«Наш вечер»: Ольга Бузова в серебристом платье в пол и белом полушубке сводила сестру в театр

Ольга Бузова привыкла всегда быть в центре внимания. Однако в начале этого года она рассталась с Давой, что стало для нее настоящим ударом. Девушка намекнула, что блогер плохо с ней обращался. И даже спустя почти три месяца она предпочитает не вспоминать о неудачном романе. Телеведущая стала еще больше работать. Она тренируется на льду, снимается в разных проектах и записывает новые песни, а также занимается спортом.

35-летняя Бузова старается совершенствоваться. Для каждого выхода в свет она подбирает модные наряды. Так как теперь девушка снова свободна, она старается всегда выглядеть безупречно. Более того, она выбирает женственные образы. Так 1 апреля после рабочего дня телеведущая отправилась в салон красоты, где ей сделали объемную прическу и макияж. Ольга облачилась в эффектное платье в пол серебристого цвета с декольте и разрезом спереди.

Девушка покрасовалась в своем наряде, накинув на плечи белый полушубок. Она осталась довольна преображением. Красная помада и локоны сделали ее образ вечерним и броским.

«Сегодня прям красивая. Раскрываю вам тайну. Сегодня 1 апреля. Еще один месяц весны прошел. И я просто очень соскучилась по своей сестренке и решила устроить ей сюрприз. Она думает, что мы идем в ресторан», — поделилась звезда.

Вскоре Бузова оказалась в Crave Theatre, чтобы насладиться кабаре. Она встретила Анну Бузову, которая была одета элегантно в алую блузку и черные лосины. Поверх она накинула тренч. Девушка расстроилась, что опоздала, но родственница ее ободрила.

«Я так соскучилась», — призналась Ольга. «Наш вечер начался», — объявила она.

Поклонники восхитились дружными сестрами. Многие осыпали их комплиментами.

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