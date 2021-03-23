«Со мной нужно уметь договариваться»: Ольга Бузова озвучила свои требования к отношениям

Поющая телеведущая Ольга Бузова, безусловно, входит в число самых известных и самых успешных девушек страны. При всей своей звездности сама Ольга считает себя довольно простым человеком и утверждает, что с ней не так уж и трудно подружиться и поддерживать отношения.

В сторис Instagram Ольга Бузова назвала три главных условия, соблюдая которые, любой человек может добиться ее расположения.

«Со мной нужно уметь договариваться. Это первое. Второе — меня не нужно обманывать. Подход ко мне найти очень легко — это любовь, искренность, правда», — поделилась теледива.

Непонятно, имела ли Ольга Бузова в виду какого-то конкретного человека, который либо не сумел добиться ее расположения, либо не смог его уберечь.

Не исключено, что это мог быть и камень в огород экс-возлюбленного Ольги, Давида Манукяна. Во время скандального расставания Бузова обвиняла Даву в неверности. По сути, получается, что бывший бойфренд нарушил все правила, озвученные Ольгой Бузовой.

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