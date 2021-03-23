«Очень тоскливо сейчас»: Анастасия Решетова объяснила, почему улетела в Лондон

В одной из последних Stories личного профиля телеведущая Анастасия Решетова рассказала, зачем она уехала в Лондон.

Знаменитость отметила Наталью Рудову на борту джета. Вместе с артисткой Решетова улетела в Англию. Поклонники были удивлены такой скорой поездке. Поскольку еще недавно Анастасия отдыхала с сыном в Крыму. Но модель объяснила, что в Лондоне она остановилась не ради отпуска.

«Учеба. Здесь очень тоскливо сейчас», — написала Решетова в личном микроблоге.

Помимо этого, Настя ответила и на вопрос о своем внутреннем ощущении. После расставания с шоуменом Тимати знаменитость не опустила руки и даже приняла участие в кастинге на роль телеведущей канала ТНТ. Это натолкнуло фанатов молодой мамочки на мысль о сильном характере Решетовой. Однако сама Анастасия призналась, что часто нуждается в поддержке.

«Иногда я проявляю себя как сильная личность, а моментами ломаюсь и даю себе слабину. Во мне уживается независимая женщина с мужским стержнем и ранимая девочка, которая нуждается в поддержке», — заявила Решетова.

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